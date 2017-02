Aids: Annie Lennox, Su Uso Condom Papa Ha Sbagliato In Africa

“Non ha senso che il Papa vada in un Paese come l’Africa e dica alla popolazione che non deve usare il preservativo, quando sappiamo che l’Hiv è una malattia sessualmente trasmessa”. Ad affermarlo è una testimonial d’eccezione della lotta all’Aids, la pop star Annie Lennox, ex voce del gruppo Eurythmics e oggi con una brillante carriera da solista, intervenuta a Edimburgo al Festival of Politics organizzato dal Parlamento scozzese.

Lennox ha ricordato che l’Hiv “sta avendo un impatto devastante in Africa, dove in alcuni Paesi oltre il 10% della popolazione è sieropositivo. E a essere sinceri, i governi non hanno ancora dato una risposta efficace al problema”.



La cantante, autrice della hit anni ’80 ‘Sweet Dreams’ e da anni attivista nel settore con il progetto ‘Sing’ e con la 46664 Foundation di Nelson Mandela, ha proseguito: “Io sono benestante, sana, bianca, colta. Faccio parte dei fortunati. Io e i miei figli possiamo contare su una buona assistenza sanitaria. Vorrei che tutti avessero accesso alle cure di base. E tutti possiamo fare qualcosa perché ciò avvenga. Spero che il parlamento scozzese mi ‘usi’ come rappresentante di questa causa”.











SING: A voice HIV/AIDS women and children

