Tumore avanzato alla prostata: vaccino per ‘curare’ e allungare la vita

Un gruppo di scienziati del Dana-Farber Cancer Institute di Boston sta lavorando a un vaccino che potrebbe aumentare l’espettativa di vita degli uomini affetti da tumore avanzato alla prostata. A darne notizia e’ stato un articolo pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology. Il farmaco, chiamato ‘Prostvac-VF’, contiene due virus innocui che ingannano il sistema immunitario dell’organismo stimolandolo a combattere le cellule tumorali.

La sperimentazione clinica del vaccino ha dimostrato che gli uomini con gravi forme di cancro alla prostata che hanno assunto il vaccino hanno vissuto in media due anni di piu’ rispetto ai pazienti a cui non e’ stato dato il farmaco. Il vaccino puo’ essere usato da tutti gli uomini che hanno un carcinoma metastatico alla prostata, il che significa che il tumore si e’ cominciato a diffondersi in tutto il corpo. “Anche se questo studio e’ relativamente piccolo – ha detto Philip Kantoff, coordinatore della sperimentazione – offre prove incoraggianti di un beneficio clinico significativo”.

Alternative prostate cancer vaccine shows promise

Condividi questo: Facebook

Twitter

LinkedIn

Google

Pinterest