Glioblastoma: scoperta la sua strategia mortale che apre strade a nuove cure

Maria Grazia 6 gennaio 2011 at 16:54

Ieri mattina abbiamo sepolto mio marito, 59 anni, colpito dal 17 ottobre 2009 da glioblastoma di quarto grado. L’operazione lo aveva lasciato con un’emiparesi sx che, nonostante terapie varie, non è mai stata migliorata. A maggio 2010, nonostante 33 radioterapie e cicli di Temodal, il tumore si è ripresentato. Mi è stato sconsigliato un altro intervento(Ospedale di Padova) e mi è invece stata più che propèosta imposta una chemio sperimentale, 4 pastiglie al giorno di Nexavar, Temodal e come sempre Keppra e cortisone. Il tumorte, alla risonanza del 13 luglio, appariva non solo bloccato ma addirittura regredito. Pensate la gioia.. Però il paziente cominciava a perdere le forze, prima riusciva a camminare col bastone ed ora eravamo tornati alla carrozzina. Il 30 settembre ha fatto un esame diagnostico che si chiama Spect, presumo per valutare l’irrorazione sanguigna. La persona che è entrata a fare l’esame non è la stessa che è uscita. Sembrava diventato stupidito, cosa che non era successa mai perchè lui è sempre stato molto lucido. Per farla breve, portato in pronto soccorso gli hanno diagnosticato una fascite necrotizzante(shock settico) dovuta ad un’infezione causata dal forte stato immuno depressivo in cui lo aveva collocato la forte cura sperimentale. Ha superato l’intervento e anche i 15 giorni di sala di rianimazione, ma non è stato più lo stesso. E’ iniziato il suo declino che si è concluso domenica 2 gennaio 2011 alle ore 13 e 12. Non è morto di tumore ma con il tumore, non aveva metastasi ma questa cura gli ha tolto tutte le difese immunitarie e lo ha lasciato in balia di tutto. Allora mi chiedo: vale la pena di sottoporli a queste crudeltà? Vale la pena di operarli in modo tale da lasciarli invalidi per regalare loro qualche mese di vita in più? e che vita è?