Gyneconetmeeting: Quello che le donne non dicono: una nuova intesa tra ginecologo e paziente 25-26 Novembre 2016

Auditorium Fidia Farmaceutici

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

Abano Terme (PD)

Abano Terme, 22 novembre 2016 – Disturbi della sfera intima femminile, novità terapeutiche e strategie per promuovere il dialogo ginecologo-paziente. Questi i temi al centro del convegno Gyneconet Meeting “Quello che le donne non dicono: una nuova intesa tra ginecologo e paziente” promosso da Fidia Farmaceutici, in programma il prossimo 25-26 Novembre ad Abano Terme (Fidia Auditorium, Via Ponte della Fabbrica, 3/A).

L’obiettivo dell’incontro è di sensibilizzare i professionisti della salute femminile sull’importanza di creare un rapporto fondato sul dialogo con la paziente, al fine di individuare precocemente disturbi e patologie che, pur non riducendo la sopravvivenza, hanno un notevole impatto sulla qualità di vita della donna.

Tra i disturbi maggiormente rilevati, che influenzano il benessere psico-fisico e la sfera intima e sessuale, vi sono secchezza vaginale, dolore durante i rapporti, specie in seguito all’espletamento del parto, incontinenza urinaria, insonnia e problemi della sfera sessuale.

Particolare attenzione sarà riservata ai disturbi delle donne nel postparto e in menopausa, dall’insonnia alla secchezza vaginale. Le alterazioni del sonno in menopausa sono disturbi ancora poco indagati, ma data la loro frequenza – riguardano il 25-50% delle donne [Freeman EW Menopause 2015] – e pesantezza dell’impatto sulla qualità di vita, sono meritevoli di una maggiore attenzione diagnostica, anche da parte dello stesso ginecologo.

La secchezza vaginale è tra i disturbi intimi più frequenti in menopausa, infatti colpisce 1 donna su 2 [Nappi RE Maturitas 2016] , ma risulta ancora sotto diagnosticata. Se si considera che più del 60% delle donne in menopausa sono sessualmente attive [Palma F. Maturitas 2016] , diventa quindi ancora più importante riuscire ad individuare un trattamento precoce ed efficace.

Partendo quindi da un inquadramento fisio-patologico dei disturbi e delle novità terapeutiche in area ginecologica, la due giorni dedicata agli esperti di salute femminile si propone di offrire un momento di dibattito e confronto su modelli e strumenti atti a instaurare una comunicazione efficace medico-paziente, al fine di individuare il percorso terapeutico più efficace.

Sarà possibile seguire il dibattito live tramite Twitter con hashtag #gyneconetmeeting

