Diabete tipo 1: l’innovazione tecnologica dei microinfusori di insulina al servizio di una sanità più equa e sostenibile

Il diabete di tipo 1 è una condizione caratterizzata dalla mancata produzione di insulina da parte del pancreas e richiede, per tutta la vita, la somministrazione dell’ormone tramite iniezione sottocute.



Dati di letteratura ed esperienza clinica confermano che la terapia con microinfusoreha rivoluzionato negli ultimi decenni la cura della patologia, permettendo un migliore controllo del profilo glicemico e una riduzione del rischio di pericolose complicanze, rispetto alla terapia multi-iniettiva.



Il costante aumento delle persone con diabete tipo 1 e la recente disponibilità di device sempre più evoluti e sofisticati pongono oggi i sistemi sanitari di fronte a un’importante sfida: soddisfare la crescente richiesta di sistemi di microinfusione come opzione terapeutica di scelta, con conseguente aumento dei costi per singolo paziente, a fronte di budget disponibili sempre più limitati.

Come garantire un ampio accesso alle cure? Quali “scelte sagge” è possibile prevedere, per conciliare appropriatezza e sostenibilità? Per rispondere alle attuali esigenze dei pazienti e del SSN, sarà presto disponibile anche nel nostro Paese mylife™ YpsoPump®, il nuovo microinfusore che semplifica la terapia, contribuendo a un utilizzo più efficiente delle risorse.

