B.E.M.S.® Genitorialità e Sclerosi Multipla tra desiderio e opportunità

Prende il via oggi a Milano la sesta edizione del BEMS®, Best Evidences in Multiple Sclerosis, evento interamente dedicato alla Sclerosi Multipla. I rappresentanti delle Istituzioni e i massimi esperti si confronteranno, tra gli altri, sul desiderio di genitorialità delle persone affette da questa patologia, sulla pianificazione familiare, la gestione della gravidanza e dell’allattamento e sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili.

Milano, 10 maggio 2017 – 4,7 sono le pazienti che in media in un anno affrontano una gravidanza in un centro per la Sclerosi Multipla (SM) e nel 70% dei casi è stata programmata. Sia i neurologi (media di 8,5 voti su 10), sia i ginecologi (media di 7,9 voti su 10) si dichiarano favorevoli a supportare il desiderio di maternità delle donne con SM, tema che viene affrontato nel 55% dei casi al momento della diagnosi.

Questi alcuni dati della ricerca Doxa Pharma, commissionata da Teva Italia, dal titolo “Il management del percorso di gravidanza nelle pazienti affette da Sclerosi Multipla”, che ha visto coinvolti 80 neurologi e 120 ginecologi, presentata oggi in occasione della conferenza stampa del congresso BEMS® (Best Evidences in Multiple Sclerosis) che si è svolta presso l’Unicredit Pavilion a Milano.

Il desiderio dei pazienti con Sclerosi Multipla di diventare genitori è un tema che non può non essere affrontato per una patologia che vede una diagnosi ogni 3 ore circa, per un totale di 3.400 nuovi pazienti all’anno. I 2/3 sono donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni e il 43% desidera una famiglia dopo essere venute a conoscenza di avere la patologia.

“Fino a 20 anni fa le pazienti che desideravano affrontare una gravidanza dopo una diagnosi di SM, venivano fortemente disincentivate a farlo,” racconta il professor Giovanni Luigi Mancardi, President Elect della Società Italiana Neurologia per il biennio 2017/2019. “Da allora molto è cambiato e ora sappiamo che le persone con SM possono pianificare una gravidanza con serenità.[1] Il rischio che il bambino o la bambina sviluppino la patologia è ancora relativamente basso (circa il 2-3%)[2] e degli studi evidenziano come la gravidanza sia protettiva verso la patologia[3]”.

“Il percorso diagnostico-terapeutico e la pianificazione della maternità o della paternità devono essere valutati ad personam e, qualora il clinico ritenga che la paziente possa intraprendere una gravidanza, è importante che gli specialisti, neurologo, ginecologo e ostetrica, si confrontino per seguirla al meglio.” dichiara la professoressa Maria Pia Amato, ordinario del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Firenze.

“Il Progetto PRIMUS (PRegnancy in MUltiple Sclerosis), che ha gettato le basi per una Consensus che sarà pubblicata a breve sulla prestigiosa rivista Neurological Science Journal, organo ufficiale della Società Italiana di Neurologia, va proprio in questa direzione,” prosegue la dottoressa Roberta Bonardi, Senior Business Unit Director BU Innovative di Teva Italia. “Il documento è il risultato di diversi Expert Panel Meeting a cui hanno partecipato neurologi, ginecologi e psicologi, che hanno definito percorsi gestionali interdisciplinari dei pazienti prima, durante e dopo la gravidanza.”

Al centro dell’indagine di Doxa Pharma anche l’allattamento con la ricerca dal titolo: “La Sclerosi Multipla e il periodo dell’allattamento”, che ha visto coinvolti 70 neurologi afferenti a centri per la SM distribuiti sul territorio in modo rappresentativo, 20 ginecologi scelti in reparti di ostetricia in strutture ospedaliere con all’interno un centro SM e 33 donne con SM che hanno avuto esperienze differenti rispetto all’allattamento e provenienti da diverse zone d’Italia.

L’allattamento sembra ancora essere un tema aperto, l’attenzione del clinico si rivolge al controllo della patologia che subito dopo il parto potrebbe riprendere in modo aggressivo[4], anche se recenti studi e meta analisi hanno evidenziato che l’esclusivo allattamento al seno abbia un effetto protettivo sull’attività della SM.[5],[6],[7],[8],[9]

“La questione è dibattuta a livello scientifico e questo si evidenzia anche dalla nostra indagine: il 44% dei neurologi, infatti, esprime dubbi sull’allattamento al seno”, commenta Paola Parenti, Vice Presidente di Doxa Pharma. “Ciò che, però, in questo percorso risulta essere maggiormente apprezzato dal 61% delle donne e dal 50% dei ginecologi, sono la collaborazione e il coordinamento che i diversi Health Care Professional hanno messo in campo per seguire al meglio le loro pazienti, ma solo laddove esiste una collaborazione strutturata e organizzata tra Neurologia e Ginecologia all’interno della medesima struttura ospedaliera”.

“Per poter offrire alla paziente con Sclerosi Multipla l’assistenza migliore occorre da un lato possedere un’adeguata formazione, oltre a saper comunicare tutto questo nel modo migliore per poter permettere alla donna di fare la scelta più consapevole, e dall’altro che vi sia un approccio interdisciplinare alla patologia. Proprio in questo senso va la pubblicazione PRIMUS”, ha aggiunto il professor Giancarlo Comi, Direttore del Dipartimento di Neurologia dell’Università Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. “A proposito di gestione dei percorsi terapeutici mi sembra doveroso fare un accenno allo studio di Fase III CONCERTO condotto con Laquinimod in pazienti con Sclerosi Multipla Recidivante Remittente che non ha raggiunto l’endpoint primario di efficacia. Rimangono attivi altri due studi condotti sulla Sclerosi Multipla primariamente progressiva e un altro nella Malattia di Huntington”.

“Il BEMS® e Teva Italia vogliono dare risposte concrete alle necessità sia dei medici sia dei pazienti;” conclude Roberta Bonardi, “per questo nella conferenza stampa ci siamo concentrati su un aspetto tanto specifico quanto importante per le persone con SM come il desiderio di diventare genitori. La sicurezza e la tollerabilità del nostro Glatiramer Acetato (Copaxone®), inoltre, sono state accertate da anni di pratica clinica e basate sull’esperienza di migliaia di pazienti trattati, tanto che la controindicazione dell’uso del farmaco in gravidanza era già stata sospesa per la formulazione da 20mg e ora è arrivata a livello europeo anche per quella da 40mg. Questo consente oggi ai pazienti, di concerto con i loro medici, di non sospendere la terapia qualora sia necessario per la loro salute. Il BEMS®, però, è molto più di questo e non mancheranno momenti di confronto tra clinici e rappresentanti delle Istituzioni, per cercare le soluzioni migliori per i pazienti, che sono sempre al centro delle nostre scelte”.

Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) è una delle principali aziende farmaceutiche mondiali che offre soluzioni di cura di alta qualità e su misura a milioni di pazienti ogni giorno. Con sede in Israele, Teva è il più grande produttore di farmaci equivalenti al mondo e grazie al suo portfolio di oltre 1.800 molecole produce una vasta gamma di farmaci equivalenti per quasi tutte le aree terapeutiche. Teva, nel settore dei farmaci specialistici, è leader mondiale per i trattamenti innovativi nelle aree del Sistema Nervoso Centrale, della terapia del dolore e del sistema respiratorio. Teva integra la ricerca e lo sviluppo globale con le proprie competenze nel campo dei farmaci equivalenti e specialistici per formulare nuove risposte ai bisogni insoddisfatti dei pazienti combinando sviluppo di farmaci, dispositivi, servizi e tecnologie. Il fatturato netto di Teva ha raggiunto $ 21,9 miliardi nel 2016.

Per ulteriori informazioni www.tevapharm.com

