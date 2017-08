Per la sordita’ un impianto cocleare sottocutaneo invisibile e autoricricabile

Al quinto Gala annuale Sounds of Life, in programma sabato al Russo’s on the Bay, locale ‘in’ della zona di Howard Beach a New York, si parlera’ di ricerca medica e iniziera’ la gara per finanziare un nuovo progetto, teso a restituire vita normale a chi e’ colpito da sordita’.L’obiettivo e’ quello di far nascere una joint-venture italo-americana che progetti un impianto cocleare sottocute, completamente invisibile e in grado di autoricaricarsi con i movimenti del corpo. L’idea e’ del Prof. Fabrizio Salvinelli e degli Ingegneri del Campus Bio-Medico di Roma. Nel corso della visita negli USA, il Prof. Salvinelli ricevera’ un premio per la ricerca e incontrera’ anche il team del Prof. John T. Roland, Associato in Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia presso la New York University, per verificare la possibilita’ di portare avanti il progetto con un lavoro di collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico.

Gli impianti acustici cocleari sono sistemi per non udenti, costituiti da una capsula che viene inserita nell’orecchio interno e che bypassa la coclea, per far arrivare direttamente al cervello i segnali audio esterni, che diventano quindi ‘percepibili’. Quelli attualmente in uso sono i noti apparecchi visibili dietro l’orecchio, che presentano pero’ limiti di carattere estetico e anche funzionale, come per esempio il fatto di non poter entrare in contatto con l’acqua. Alla serata parteciperanno anche rappresentanti della Fondazione Alberto Sordi, impegnata nella promozione di attivita’ di ricerca sulle patologie della terza eta’. Tra gli ospiti, hanno confermato la propria presenza anche il Senatore Cesare Cursi, il Dr. Francesco Maria Talo’, Console Generale d’Italia a New York, il Dr. Antonio Giordano, Direttore dell’Istituto per ricerche Sbarro di Filadelfia, il Prof. Paolo Arullani, Presidente dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, il Dr. Luigi Altomare, membro del Direttivo della Fondazione Alberto Sordi, la Dr.ssa Liliana Colletti dell’Universita’ di Verona, il Dr.Nicola Quaranta dell’Universita’ di Bari, nonche’ numerosi docenti e medici del Cochlear Implant Center della New York University. A fare da testimonial, ci penseranno anche i giocatori del team di baseball dei New York Mets che il 25 agosto, con la Fondazione Rienzi e Rienzi & Sons, organizzeranno una serata benefica nello stadio Citifield di New York.AGI – Salute

