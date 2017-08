Colite ulcerosa: ingerire dei vermi per curarla

Dallo studio, pubblicato oggi su Science Translational Medicine dagli studiosi del NYU Langone Medical Center e della New York University School of Medicine guidati da P’ng Loke, potrebbe nascere una nuova terapia per il trattamento della colite cronica e ulcerosa.

La colite è comune in Nord America e Nord Europa, dove le infezioni da elminti (un tipo di verme parassita) sono rare. Al contrario, la malattia è invece rara in Asia, Africa e America Latina, dove le infezioni da elminti sono endemiche: i ricercatori hanno così ipotizzato che i vermi possono offrire protezione contro questa malattia infiammatoria intestinale.

La colite ulcerosa è caratterizzata da ferite aperte o ulcere della mucosa del colon. Lo studio, condotto su modelli animali, ha dimostrato che i vermi sono in grado di sopprimere l’infiammazione, e le prove cliniche indicano che una terapia a base di elminti può essere utile nel trattamento dei sintomi delle malattie infiammatorie croniche intestinali: “I nostri risultati – spiega Loke – suggeriscono che grazie a questo parassita la produzione di muco nel colon viene ripristinata, fornendo sollievo sintomatico”. (ASCA)

Condividi questo: Facebook

Twitter

LinkedIn

Google

Pinterest