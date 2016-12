NASCE LA COMMUNITY DEGLI #HYPOHEROES DI MEDTRONIC PER SCONFIGGERE L’IPOGLICEMIA

Milano, 14 novembre 2016 – Medtronic, azienda leader a livello mondiale in tecnologie, servizi e soluzioni mediche, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra oggi, promuove la campagna di comunicazione digitale #HYPOHEROES. Un’iniziativa nata per informare, sensibilizzare e ispirare le persone con diabete di tipo 1 sull’impatto dell’ipoglicemia nella vita quotidiana e in che modo poterla gestire al meglio per raggiungere un controllo ottimale della glicemia.

La comunità degli #HYPOHEROES nasce, infatti, per riconoscere, condividere e celebrare tutti quei gesti che le persone con diabete si trovano a svolgere ogni giorno, considerandoli ordinari anche se, di fatto, sono straordinari.

Visitando il sito https://www.medtronic-diabete.it/hypoheroes è possibile accedere a contenuti informativi sull’impatto e la gestione dell’ipoglicemia nella vita quotidiana, oltre che a video-testimonianze di persone che hanno raccontato le proprie esperienze di gestione dell’ipoglicemia e del diabete.

L’ipoglicemia è una condizione che può avere un impatto rilevante, sia fisico che psicologico, sull’individuo, oltre che provocare conseguenze importanti sul corretto controllo glicemico. Una persona con diabete di tipo 1 sperimenta in media due episodi di ipoglicemia sintomatica a settimana e il 74% racconta di alterare il dosaggio dell’insulina proprio per paura di incorrere in questa complicanza.

Tutti possono far parte della community degli #HYPOHEROES nella lotta all’ipoglicemia, personalizzando e condividendo il proprio avatar da HypoHero sui profili social. Medtronic, in collaborazione con la IDF Europe (International Diabetes Federation), invita i partecipanti ad attribuire al proprio eroe dell’ipoglicemia il nome di una persona che, quotidianamente, fornisce loro aiuto per rendere più semplice la convivenza con il diabete.

Diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1, una volta chiamato “insulino-dipendente”, colpisce in Italia circa 250.000 persone, di cui 20.000 tra gli 0 e i 18 anni ed è caratterizzato dall’incapacità del pancreas di produrre insulina che, pertanto, deve essere iniettata ogni giorno per tutta la vita.

Medtronic plc

Medtronic plc (www.medtronic.com), con sede a Dublino, è tra le più grandi aziende al mondo ad offrire tecnologie mediche, servizi e soluzioni in grado di alleviare il dolore, ridonare salute e prolungare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Medtronic impiega più di 85.000 persone e rende disponibili le sue terapie a clinici, ospedali e pazienti in 160 paesi. L’obiettivo di Medtronic è quello di collaborare con gli stakeholder di tutto il mondo per contribuire in modo sinergico ad incrementare l’efficienza dei Sistemi Sanitari.

