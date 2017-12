Acne: varianti genetiche associate a grave forma acneica

Due varianti genetiche recentemente identificate sono risultate associate al rischio di sviluppare la forma piu’ grave di acne, secondo un nuovo studio cinese pubblicato sulla rivista ‘Nature Communications’.



Oltre a fornire inedite informazioni sulle cause genetiche dell’acne, la ricerca mette in evidenza alcuni percorsi biologici che potrebbero essere coinvolti nella malattia e costituire futuri bersagli terapeutici. Le varianti rilevate dai ricercatori del Kunming Institute of Zoology coinvolgono i geni DDB2 e SELL e sembrano aumentare il pericolo di insorgenza della versione piu’ debilitante della diffusa malattia della pelle. L’indagine suggerisce che questi geni, coinvolti nel metabolismo degli ormoni steroidei e dell’infiammazione, svolgono un ruolo nei meccanismi biologici alla base della patologia.