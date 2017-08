E-Cig: approvata anche per diabetici e persone sovrappeso

Si e’ svolto nel fine settimana a Cortona (PG) un incontro tra i maggiori esperti farmaceutici del panorama mondiale.



In occasione del corso di galenica pratica tenuto dal Prof. Peter Jager e dal Prof. Mario Marcucci – notissimi preparatori galenici – e’ arrivata anche ”l’intuizione” della Dott. Monica Lentini, ricercatrice farmaceutica gia’ nota per i suoi studi sui liquidi della sigaretta elettronica. L’idea, gia’ in fase di elaborazione da tempo, e’ quella di formulare un liquido ”accessibile” anche al fumatore diabetico e con problemi metabolici che nel mondo conta svariati milioni di casi. E’ stata quindi perfezionata e messa a punto una soluzione di pari caratteristiche organolettiche e pari densita’, in grado di mantenere stabili i livelli glicemici anche durante la svapata.E’ noto infatti che il glicerolo, principale costituente delle E-cig, ha un gusto spiccatamente dolce. Monica Lentini – grazie anche alla collaborazione fattiva dei suoi colleghi ricercatori M. Ternelli, A. Fabbriconi e A. Alexanian – e’ intervenuta centrando esattamente la formula del liquido con la possibilita’ di declinarlo anche in molteplici gusti tabaccosi, fruttati e legnosi. Si realizza finalmente cosi’ un sogno per milioni di fumatori.

